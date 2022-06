Asllani Inter, accordo raggiunto: i dettagli dell’affare (Di mercoledì 15 giugno 2022) Conferma sull’approdo all’Inter del regista: i dettagli sull’operazione che porterà il giovane Asllani in nerazzurro Manca l’ufficialità, ma Kristjan Asllani è praticamente un giocatore dell’Inter. Affare sbloccato dopo l’ok di Satriano al prestito all’Empoli, con i toscani che puntano a una nuova operazione Pinamonti. Come riferito dalla Gazzetta sarà un affare in prestito con obbligo di riscatto, alla cifra di 14 milioni complessivi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Conferma sull’approdo all’del regista: isull’operazione che porterà il giovanein nerazzurro Manca l’ufficialità, ma Kristjanè praticamente un giocatore dell’. Affare sbloccato dopo l’ok di Satriano al prestito all’Empoli, con i toscani che puntano a una nuova operazione Pinamonti. Come riferito dalla Gazzetta sarà un affare in prestito con obbligo di riscatto, alla cifra di 14 milioni complessivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

