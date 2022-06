"Asensio se lo contendono Milan, Juve e Newcastle. Costa 40 milioni" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro di Marcos Asensio è ancora nebuloso. L'attaccante del Real Madrid ha un altro anno di contratto, ma chiede di giocare di più, cosa che i Blancos non possono garantirgli. Al programma El ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro di Marcosè ancora nebuloso. L'attaccante del Real Madrid ha un altro anno di contratto, ma chiede di giocare di più, cosa che i Blancos non possono garantirgli. Al programma El ...

Pubblicità

sportli26181512 : “#Asensio: se lo contendono Milan, Juve e Newcastle. Costa 40 milioni”: Il futuro dell'attaccante del Real Madrid è… - peppe844 : RT @Eurosport_IT: Edicola #13giugno: Asensio non rinnova col Real, in Italia se lo contendono Milan e Juve ??? #calciomercato https://t.co… - Eurosport_IT : Edicola #13giugno: Asensio non rinnova col Real, in Italia se lo contendono Milan e Juve ??? #calciomercato -