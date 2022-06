Pubblicità

Corriere dello Sport

Il futuro di Marcosè ancora nebuloso. L'attaccante del Real Madrid ha un altro anno di contratto, ma chiede di giocare di più, cosa che i Blancos non possono garantirgli. Al programma El Larguero di Cadena Ser , ...Il futuro di Marcosè ancora nebuloso. L'attaccante del Real Madrid ha un altro anno di contratto, ma chiede di giocare di più, cosa che i Blancos non possono garantirgli. Al programma El Larguero di Cadena Ser , ... “Asensio se lo contendono Milan, Juve e Newcastle. Costa 40 milioni” Il futuro dell'attaccante del Real Madrid è probabilmente lontano dalla capitale spagnola. Ecco qual è la situazione secondo Cadena Ser ...Marco Asensio, talento puro del Real Madrid, è in bilico. Il futuro del giocatore non è chiaro soprattutto a causa del ...