Ascolti Tv Analisi 14 giugno 2022: Italia travolta dai tedeschi, 1,5 milioni cambiano canale. Tiene "Boss in incognito", "Il Piccolo Lord" supera le attese e lotta con Floris

Ascolti al top: su Rai1 Germania-Italia a 5,734 milioni ed il 30,4%. Tg1 3,9 milioni e 25,4%; RaiSport 3,573 milioni e 20,32%. Col calcio a dettare legge, ma con una fetta del pubblico progressivamente in uscita da Rai1 per la legnata subita dagli Azzurri (primo tempo a 6,447 milioni e il 33,6%, secondo tempo a 5,071 milioni e il 27,2%), è stato un martedì sera diverso in tv quello del 14 giugno. Sull'ammiraglia è andata in onda Germania–Italia, mentre Cologno ha schierato tre film. Canale 5 ha risposto a Rai1 con La Scelta, Italia 1 ha proposto la commedia Un'estate al mare, Rete4 il cult e vintage Il Piccolo Lord. Rai2 ha rilanciato con la terza puntata della nuova ...

