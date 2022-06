Pubblicità

Giampie27342661 : @CardeliaAntonio @loff2 @laura_ceruti @andrea_zuddas @lucianonobili No, non è proprio così. L’art. 18 è stato soppr… - giap87625642 : RT @sibilla75: Conte e Speranza hanno lavorato fianco a fianco durante la pandemia.E con Bersani c'è un rapporto particolare. Con Art.1 si… - redroby5 : RT @sibilla75: Conte e Speranza hanno lavorato fianco a fianco durante la pandemia.E con Bersani c'è un rapporto particolare. Con Art.1 si… - sibilla75 : Conte e Speranza hanno lavorato fianco a fianco durante la pandemia.E con Bersani c'è un rapporto particolare. Con… - MarcoDiamanti11 : RT @janavel7: L'avv. Conte e il com. Grillo, costernati, annunciano la scomparsa non proprio improvvisa, ma rapida e indolore, del M5s. Par… -

Il Tempo

La streetdi Piacenza A Piacenza tra i murales di maggiore rilievo c'è quello realizzato sulla ... Il borgo delle fiabe Imperdibile e suggestivo, il piccolo borgo di, nel Comune di ...Conte, alleanza cone Speranza/ "M5s -. 1 alle Elezioni". Lo scenarioVS SORGI: 'NON DAREI MAI DUE MATTARELLA PER UN PUTIN' Nel prosieguo della diretta tv,ha infatti ... Art.1: Bersani, 'ricandidarsi non è obbligatorio, ma non vado mica nel bosco' Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Ho fatto tanto tempo il parlamentare, non è mica obbligatorio per fare politica. Anzi, forse il contrario! Quando vado in giro per l'Italia molti mi dicono di restare, ma i ...Non commette il reato di esercizio abusivo della professione il farmacista che - in veste di titolare di una parafarmacia - offre al pubblico l'effettuazione di tamponi antigenici per la diagnosi del ...