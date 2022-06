Arrestato Marinelli: accompagnatore dell’Italia U21 (Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ stato Arrestato nella giornata odierna Vincenzo Marinelli, imprenditore e accompagnatore dell’Italia U21 Un fulmine a ciel sereno quanto accaduto nel pomeriggio nel ritiro dell’Italia Under 21 prima della sfida contro l’Irlanda. I finanzieri e la Procura di Grottammare sono andati ad arrestarlo proprio nel ritiro con gli azzurrini. L’arresto per l’86enne è arrivato dopo una lunga inchiesta sulla sanità visto che Marinelli è imprenditore in quel settore. A riportare la notizia è Il Centro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ statonella giornata odierna Vincenzo, imprenditore eU21 Un fulmine a ciel sereno quanto accaduto nel pomeriggio nel ritiroUnder 21 prima della sfida contro l’Irlanda. I finanzieri e la Procura di Grottammare sono andati ad arrestarlo proprio nel ritiro con gli azzurrini. L’arresto per l’86enne è arrivato dopo una lunga inchiesta sulla sanità visto cheè imprenditore in quel settore. A riportare la notizia è Il Centro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

