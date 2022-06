Arabia Saudita, raid nei negozi per ritirare giocattoli e vestiti arcobaleno: «Contraddicono l’Islam e promuovono l’omosessualità» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non si arresta la repressione della comunità Lgbtq+ in Medio Oriente. In Arabia Saudita le autorità hanno sequestrato diversi giocattoli e abbigliamenti di colore arcobaleno dai negozi di Ryad. Fiocchi, gonne, cappelli, magliette e astucci sono le cose principali che sono state tolte dagli punti vendita della capitale Saudita e si tratterebbe principalmente di oggetti per bambini. Lo denuncia un servizio del canale di notizie statale Al Ekhbariy andato in onda ieri, 15 giugno. A ritirare gli articoli sono stati i funzionari del ministero del Commercio, uno dei quali ha spiegato che gli oggetti arcobaleno «Contraddicono la fede islamica, la morale pubblica e promuovono l’omosessualità prendendo di mira ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non si arresta la repressione della comunità Lgbtq+ in Medio Oriente. Inle autorità hanno sequestrato diversie abbigliamenti di coloredaidi Ryad. Fiocchi, gonne, cappelli, magliette e astucci sono le cose principali che sono state tolte dagli punti vendita della capitalee si tratterebbe principalmente di oggetti per bambini. Lo denuncia un servizio del canale di notizie statale Al Ekhbariy andato in onda ieri, 15 giugno. Agli articoli sono stati i funzionari del ministero del Commercio, uno dei quali ha spiegato che gli oggettila fede islamica, la morale pubblica eprendendo di mira ...

