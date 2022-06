Aquila 28 Molokai, arriva in Italia il natante di Aquila Power Catamarans (Di mercoledì 15 giugno 2022) arriva in Italia il primo Aquila 28 Molokai, la new entry nel mondo degli offshore del brand Aquila Power Catamarans e frutto della collaborazione tra Sino Eagle Group e MarineMax: il suo acquisto, possibile dai primi di luglio, potrà essere effettuato secondo la formula Rent to Buy. Il potenziale acquirente potrà versare un anticipo pari al 20-30% del prezzo totale, impegnandosi a pagare un canone mensile che gli dà diritto all’utilizzo della barca per sei settimane all’anno, con la possibilità, dopo sette anni, di diventarne il proprietario a tutti gli effetti. Nei mesi nei quali la barca è disponibile, sarà impegno di Free Charter noleggiarla, così da far fronte anche alle spese di ormeggio, manutenzione e assicurazione. Le ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 15 giugno 2022)inil primo28, la new entry nel mondo degli offshore del brande frutto della collaborazione tra Sino Eagle Group e MarineMax: il suo acquisto, possibile dai primi di luglio, potrà essere effettuato secondo la formula Rent to Buy. Il potenziale acquirente potrà versare un anticipo pari al 20-30% del prezzo totale, impegnandosi a pagare un canone mensile che gli dà diritto all’utilizzo della barca per sei settimane all’anno, con la possibilità, dopo sette anni, di diventarne il proprietario a tutti gli effetti. Nei mesi nei quali la barca è disponibile, sarà impegno di Free Charter noleggiarla, così da far fronte anche alle spese di ormeggio, manutenzione e assicurazione. Le ...

