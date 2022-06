Appalti mensa ospedaliera | lavoratori in presidio chiedono il ritiro dei licenziamenti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento-didellaall’ingresso dell’Ospedale“San Pio”. La manifestazione si inquadra nell’ambito dello stato di agitazione proclamato dal sindacato di categoria, Cgil , per la messa in mobilità da parte della ditta Dussmann Service, che gestisce il servizio didel nosocomio cittadino, di 10 dipendenti sui 54 in organico. La protesta, come appare probabile, sarà replicata anche nei prossimi giorni fino a sfociare nello sciopero la cui data al momento ancora non è stata definita. Certo è che non si registra alcun progresso nemmeno nei rapporti tra la ditta e le organizzazioni sindacali tanto che finora non si è avuto nemmeno un confronto in presenza tra le parti. Il fronte caldo della protesta sindacale non si esaurisce però con la manifestazione al San ...