Appalti a Pozzuoli, donna accusa ex sindaco: sesso in cambio dei buoni spesa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Prestazioni sessuali con una donna in cambio di buoni spesa Covid: e’ quanto la Procura di Napoli, che indaga sull’assegnazione di alcuni Appalti a Pozzuoli, contesta all’ex sindaco della citta’ flegrea, Vincenzo Figliolia, nei confronti del quali i sostituti procuratori Capuano e Sica ipotizzano i reati di concussione e peculato. Lo scrivono organi di stampa. I rapporti sessuali con la donna si sarebbero consumati nel suo ufficio, dove gli inquirenti avevano fatto sistemare delle microspie. La donna, indigente, avrebbe chiesto aiuto al primo cittadino il quale, secondo l’ipotesi degli inquirenti, avrebbe approfittato della situazione. Oltre che per i buoni spesa, Figliolia avrebbe anche cercato di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Prestazioni sessuali con unaindiCovid: e’ quanto la Procura di Napoli, che indaga sull’assegnazione di alcuni, contesta all’exdella citta’ flegrea, Vincenzo Figliolia, nei confronti del quali i sostituti procuratori Capuano e Sica ipotizzano i reati di concussione e peculato. Lo scrivono organi di stampa. I rapporti sessuali con lasi sarebbero consumati nel suo ufficio, dove gli inquirenti avevano fatto sistemare delle microspie. La, indigente, avrebbe chiesto aiuto al primo cittadino il quale, secondo l’ipotesi degli inquirenti, avrebbe approfittato della situazione. Oltre che per i, Figliolia avrebbe anche cercato di ...

Ori254 : RT @serebellardinel: Il @pdnetwork rimborsava le multe a #Oddati ex braccio destro di #Zingaretti accusato di associazione a delinquere e… - sologiuma : RT @serebellardinel: Il @pdnetwork rimborsava le multe a #Oddati ex braccio destro di #Zingaretti accusato di associazione a delinquere e… - nino_pitrone : RT @serebellardinel: Il @pdnetwork rimborsava le multe a #Oddati ex braccio destro di #Zingaretti accusato di associazione a delinquere e… - Fort71488686 : RT @serebellardinel: Il @pdnetwork rimborsava le multe a #Oddati ex braccio destro di #Zingaretti accusato di associazione a delinquere e… - ankerachele : RT @serebellardinel: Il @pdnetwork rimborsava le multe a #Oddati ex braccio destro di #Zingaretti accusato di associazione a delinquere e… -