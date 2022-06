Aouar, il francese innamorato del dribbling: è l’obiettivo di Mourinho per la sua Roma (Di mercoledì 15 giugno 2022) Progressione, dribbling fulminante e un destro forte e preciso. È Houssem Aouar, centrocampista francese di origini algerine del Lione, diventato l’oggetto del desiderio della Roma di Mourinho. Il centrocampista piace molto al tecnico portoghese, che l’ha fatto seguire per tutta la stagione e l’avrebbe chiesto alla dirigenza del club, poiché ritenuto perfetto per la squadra chiamata al suo secondo anno in panchina a fare il salto di qualità. Ha 23 anni, grandi doti tecniche che lo portano a essere un po’ troppo dribblomane e innamorato del pallone. Aouar ha già fatto l’esordio nella nazionale francese in virtù delle ottime prestazioni offerte col Lione, dove gioca sin da ragazzino: 32 gol in 182 partite col club di Aulas. Tuttavia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Progressione,fulminante e un destro forte e preciso. È Houssem, centrocampistadi origini algerine del Lione, diventato l’oggetto del desiderio delladi. Il centrocampista piace molto al tecnico portoghese, che l’ha fatto seguire per tutta la stagione e l’avrebbe chiesto alla dirigenza del club, poiché ritenuto perfetto per la squadra chiamata al suo secondo anno in panchina a fare il salto di qualità. Ha 23 anni, grandi doti tecniche che lo portano a essere un po’ troppo dribblomane edel pallone.ha già fatto l’esordio nella nazionalein virtù delle ottime prestazioni offerte col Lione, dove gioca sin da ragazzino: 32 gol in 182 partite col club di Aulas. Tuttavia ...

