AnzioPrimaEstate | quattro giorni di eventi tra street food e motoraduno

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Anzio – Da domani, giovedì 16 giugno, fino a domenica 19 giugno, in Piazza Pia ed in Piazza Garibaldi, nell’ambito del programma di, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, al via l’atteso evento “Anzio”, con i gusti ed i sapori unici delle specialità deglichef che, dalle ore 17.00 fino a mezzanotte, saranno protagonisti nell’unica città di mare Bandiera Blu e Bandiera Verde della provincia di Roma. Sabato 18, dalle ore 14.30 e domenica 19 giugno, invece, ad Anzio Due – Piazzale Antium, è confermata l’undicesima edizione del, organizzato dall’Associazione I Neroniani, tappa valevole per le selezioni nazionali della FMI e per il trofeo mototurismo Lazio, con visite guidate, spettacoli ed ...