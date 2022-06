Antonino Spinalbese | addio Belèn! L’ex della showgirl sfoggia la nuova fiamma

(Di mercoledì 15 giugno 2022)mostra lasui social. L’a Belèn è definitivo C’è chi ipotizza un ritorno dicon Belèn o chi sostiene che l’amore tra i due non sia ancora giunto al capolinea (almeno per lui) e poi c’è il diretto interessato che, invece, spiazza tutti e mostra con orgoglio la, ex compagno di Belèn Rodriguez, ormai felicemente sposata – di nuovo – con Stefano De Martino, conferma i rumors degli ultimi giorni con una romantica IG Story che lascia intravedere il corpo statuariofidanzata Helena Prestes. Dopo la separazione con Belen,non ha mai rilasciato alcuna ...

Pubblicità

fabbriearthpag1 : Bellissimo deianira chiama Baru 'sbirulino' Antonino Spinalbese 'Eurospin' allora cosa aggiungo... #fairylu #jessvip #jeru - ratpackthebest : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP 2022: Antonino Spinalbese avrebbe detto sì ma Belen Rodriguez è contraria alla sua partecipazione… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP 2022: Antonino Spinalbese avrebbe detto sì ma Belen Rodriguez è contraria alla sua partec… -

Fortementein.com

A tal proposito pare che in lizza per varcare la famosa porta rossa ci siano, che ha confermato la trattativa ai microfoni di Francesco Fredella su RTL 102.5, Antonella Fiordelisi,...Il presunto cast del GF vipAntonella Fiordelisi Jeda Max Felicitas Asia Gianese Gigliola Cinquetti Patrizia Groppelli Evelina Sgarbi Altri focus Concorrenti Grande Fratello Vip, ... Antonino Spinalbese, chi è sua madre Una donna davvero bellissima C’è chi ipotizza un ritorno di fiamma con Belèn o chi sostiene che l’amore tra i due non sia ancora giunto al capolinea (almeno per lui) e poi c’è il diretto interessato che, invece, spiazza tutti e m ...Alfonso Signorini prende una decisione importante: arrivano i concorrenti nip nella prossima edizione del reality Il ritorno del GF Vip è fissato per ...