Antonella Clerici | la rivelazione sui suoi disturbi | “non c’è niente da vergognarsi”

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 15 giugno 2022), senza filtri, si ‘mette a nudo’, rivelando alcunie sperando che ciò possa essere di aiuto al pubblico. Ecco quali sono state le sue preziose parole. Conclusasi la stagione televisiva anche per, quest’ultima si è subito concessa una vacanza rilassante al mare con la sua famiglia. Il lavoro, al momento, è archiviato ma tramite i social la bionda conduttrice annuncia: “l’appuntamento in video è per lunedì 12 settembre su Rai1 con la ripresa del nostro mezzogiorno“.-Altranotizia (Fonte: Google)Un periodo di serenità e pace, in compagnia di sua figlia, per quanto non sia esente da alcuni pensieri che continuano ad albergare nella sua mente. Momenti introspettivi che ...