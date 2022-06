Anthony Fauci è positivo al Coronavirus. L’immunologo statunitense ha solo sintomi lievi (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’immunologo statunitense di origine italiana Anthony Fauci, nonché uno dei leader principali della lotta alla pandemia, è risultato positivo al Coronavirus. L’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (Niad) di cui è a capo ha riferito che al momento ha manifestato solo alcuni sintomi lievi e che, pertanto, svolgerà le sue funzioni lavorative da casa. Sempre da Niad hanno specificato che «non è stato recentemente in stretto contatto con il presidente Joe Biden o altri alti funzionari del governo». Il Niad, equivalente dell’Istituto superiore di sanità in Italia, ha poi sottolineato che il noto immunologo seguirà «i consigli sanitari del suo medico e tornerà all’istituto quando risulterà negativo». Fauci è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022)di origine italiana, nonché uno dei leader principali della lotta alla pandemia, è risultatoal. L’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (Niad) di cui è a capo ha riferito che al momento ha manifestatoalcunie che, pertanto, svolgerà le sue funzioni lavorative da casa. Sempre da Niad hanno specificato che «non è stato recentemente in stretto contatto con il presidente Joe Biden o altri alti funzionari del governo». Il Niad, equivalente dell’Istituto superiore di sanità in Italia, ha poi sottolineato che il noto immunologo seguirà «i consigli sanitari del suo medico e tornerà all’istituto quando risulterà negativo».è ...

Pubblicità

rubinos099 : RT @OrtigiaP: Anche #Fauci positivo al covid. Il consulente del presidente degli Stati Uniti è vaccinato e ha ricevuto due dosi di richiamo… - eldavide77 : RT @ChanceGardiner: Fauci positivo al COVlD dopo 4 dosi. 'Le persone VACClNATE, non si infettano.' — Anthony Fauci, 17 maggio 2021 - Sara60825982 : RT @ChanceGardiner: Fauci positivo al COVlD dopo 4 dosi. 'Le persone VACClNATE, non si infettano.' — Anthony Fauci, 17 maggio 2021 - peppecaridi : Quattro dosi di vaccino e l’uso costante della mascherina non sono bastate ad evitare che Anthony Fauci si contagia… - FedericaF33 : RT @ChanceGardiner: Fauci positivo al COVlD dopo 4 dosi. 'Le persone VACClNATE, non si infettano.' — Anthony Fauci, 17 maggio 2021 -