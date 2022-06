Anne-Sophie Roux, 27 anni, ha sempre coltivato interessi ecologisti. Nel 2019, ha fondato l’impresa sociale T?naka (Di mercoledì 15 giugno 2022) Anne-Sophie Roux, parigina del XVII arrondissement, 27 anni, ha sempre coltivato interessi ecologisti. Nel 2019, nel corso dell’ultimo anno di studi magistrali in Scienze sociali presso Sciences Po, il prestigioso istituto universitario francese dove si è laureata, ha fondato l’impresa sociale T?naka, ispirata a un «termine maori che indica la predisposizione all’ascolto degli altri» che è l’obiettivo del suo lavoro: «Creare connessioni tra aziende, mondo della ricerca scientifica e comunità locali in prima linea nell’affrontare i disastri dovuti al cambiamento climatico». Ritratto Anne Sophie Roux Tenaka Founder ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 giugno 2022), parigina del XVII arrondissement, 27, ha. Nel, nel corso dell’ultimo anno di studi magistrali in Scienze sociali presso Sciences Po, il prestigioso istituto universitario francese dove si è laureata, haT?naka, ispirata a un «termine maori che indica la predisposizione all’ascolto degli altri» che è l’obiettivo del suo lavoro: «Creare connessioni tra aziende, mondo della ricerca scientifica e comunità locali in prima linea nell’affrontare i disastri dovuti al cambiamento climatico». RitrattoTenaka Founder ...

Pubblicità

KDFCPlaylist : Ave Maria Op.52 #6 D.839 by Franz Schubert / Anne-Sophie Mutter, violin; Daniil Trifonov, piano / DG 4797570 - FrancescaLater3 : RT @teatrolafenice: L'ascolto di stasera che vi proponiamo è un momento dalla sonata per pianoforte e violino, Op. 47 di Beethoven, meglio… - RobertoLocate14 : RT @teatrolafenice: L'ascolto di stasera che vi proponiamo è un momento dalla sonata per pianoforte e violino, Op. 47 di Beethoven, meglio… - Jardinlesmots : RT @teatrolafenice: L'ascolto di stasera che vi proponiamo è un momento dalla sonata per pianoforte e violino, Op. 47 di Beethoven, meglio… - SteveKIM717 : RT @teatrolafenice: L'ascolto di stasera che vi proponiamo è un momento dalla sonata per pianoforte e violino, Op. 47 di Beethoven, meglio… -