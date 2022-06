Anna Tatangelo | il raid dei banditi e terrore in famiglia | ecco cosa si portano via

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Una brutta storia per, che ha trascorso alcune ore di paura. Fanpage racconta che alcuni ladri, durante la notte, avrebbero rubato il furgoncino del padre della cantante (Dante). L'uomo ha un'azienda a Sora, in provincia di Frosinone, ed è conosciuto da tutti. Una ciambelleria storica e quel furgoncino serve per vendere i prodotti in giro per i paesi durante i mercati settimanali. La ricostruzione fatta dagli inquirenti è chiara: i ladri avrebbero forzato l'ingresso del negozio di Dantea Sora per rubare il furgoncino. Ora sta indagando sui fatti la Polizia del commissariato di Sora. Fortunatamente, quel furgoncino è stato ritrovato in perfette condizioni nei pressi di una strada non molto distante dall'azienda del padre della. Ma non è chiaro come ...