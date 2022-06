Anna Munafò risponde a Chiara Nasti dopo il termine “svaccata”: “Le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Avere milioni di follower non sempre corrisponde anche al fatto di avere molto da dire. E soprattutto, come nel caso di Chiara Nasti, ci si dimentica anche i modi da usare sui social. Tante cose si possono dire con educazione, nel modo giusto, senza offendere nessuno. Ad esempio, poche ore fa, l’influencer si vantava di non aver preso ancora un chilo in gravidanza ( è arrivata al quinto mese). Un post il suo, che ha fatto molto discutere e che si è attirato diversi commenti. Molte persone, magari anche sbagliando, hanno fatto notare che potrebbe anche aver preso del peso e che non ci sarebbe nessun problema se succedesse. La Nasti, rispondendo a uno di questi commenti ha detto: “Nessuno ( riferendosi al fatto che non ci sarebbero problemi nel prendere peso).. siete voi problematiche a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 giugno 2022) Avere milioni di follower non sempre coranche al fatto di avere molto da dire. E soprattutto,nel caso di, ci si dimentica anche i modi da usare sui social. Tante cose si possono dire con educazione, nel modo giusto, senza offendere nessuno. Ad esempio, poche ore fa, l’influencer si vantava di non aver preso ancora un chilo in gravidanza ( è arrivata al quinto mese). Un post il suo, che ha fatto molto discutere e che si è attirato diversi commenti. Molte persone, magari anche sbagliando, hanno fatto notare che potrebbe anche aver preso del peso e che non ci sarebbe nessun problema se succedesse. Lando a uno di questi commenti ha detto: “Nessuno ( riferendosi al fatto che non ci sarebbero problemi nel prendere peso).. siete voi problematiche a ...

Pubblicità

Gossip____News : RT @__Fabiana___: Ci pensate che è tutto merito di Anna Munafò, che non lo scelse? Marco andò sul trono e Beatrice scese per lui... Perché,… - _asiaforever_ : Io @Asiainside_ e @Asiaconfirmed ci stiamo rivedendo il trono di Anna Munafò non chiedetemi il perché ma non ve lo… -