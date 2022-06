Aniasa - "Il noleggio aiuterà la transizione ecologica, non gli incentivi allacquisto" (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Nel momento in cui facciamo delle domande al consumatore dobbiamo essere pronti a reagire, a dare delle risposte, altrimenti l'obsolescenza è dietro l'angolo". Con questo monito di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione italiana consumatori, si è concluso il convegno "Alla guida della transizione ecologica". L'evento, indetto a Roma da Aniasa, ha sottolineato il ruolo centrale del noleggio auto in questa fase di profonda mutazione nel mondo delle quattro ruote, poiché capace di rispondere con maggiore flessibilità alle esigenze del consumatore-automobilista, agevolando in futuro l'auspicata democratizzazione della mobilità elettrica. Elettriche più adatte ai noleggi. "Più che di democratizzazione parlerei di accessibilità conveniente: il noleggio ha un costo di utilizzo competitivo e permette ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Nel momento in cui facciamo delle domande al consumatore dobbiamo essere pronti a reagire, a dare delle risposte, altrimenti l'obsolescenza è dietro l'angolo". Con questo monito di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione italiana consumatori, si è concluso il convegno "Alla guida della". L'evento, indetto a Roma da, ha sottolineato il ruolo centrale delauto in questa fase di profonda mutazione nel mondo delle quattro ruote, poiché capace di rispondere con maggiore flessibilità alle esigenze del consumatore-automobilista, agevolando in futuro l'auspicata democratizzazione della mobilità elettrica. Elettriche più adatte ai noleggi. "Più che di democratizzazione parlerei di accessibilità conveniente: ilha un costo di utilizzo competitivo e permette ...

