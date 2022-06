Angelino Alfano nominato cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una foto sorridente mentre stringe in mano l’onorificenza di cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È il titolo che Sergio Mattarella ha conferito ad Angelino Alfano, ex delfino di Silvio Berlusconi ormai fuori dalla politica da più di quattro anni. A dare notizia della onorificenza ottenuta è lo stesso ex ministro con un post sulla sua pagina Linkedin. “Già da quattro anni – scrive l’ex ministro – non svolgo un servizio pubblico e la dimensione privata e professionale, che ho preferito con una scelta che confermo anche alla luce del tempo trascorso, mi appaga e gratifica. Ancor di più in questa dimensione privata, il riconoscimento ricevuto dalla più alta carica della nostra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una foto sorridente mentre stringe in mano l’onorificenza didi Gran Croce dell’Ordine al MeritoItaliana. È il titolo cheha conferito ad, ex delfino di Silvio Berlusconi ormai fuori dalla politica da più di quattro anni. A dare notiziaonorificenza ottenuta è lo stesso ex ministro con un post sulla sua pagina Linkedin. “Già da quattro anni – scrive l’ex ministro – non svolgo un servizio pubblico e la dimensione privata e professionale, che ho preferito con una scelta che confermo anche alla luce del tempo trascorso, mi appaga e gratifica. Ancor di più in questa dimensione privata, il riconoscimento ricevuto dalla più alta caricanostra ...

