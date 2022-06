Andrea Pirlo presentato come un mafioso, lo sfregio in Turchia: occhio alla foto | Guarda (Di mercoledì 15 giugno 2022) La carriera da allenatore di Andrea Pirlo non è di certo convenzionale. Annunciato nell'agosto 2020 come tecnico dell'Under 23 della Juventus, nel giro di una settimana si ritrova invece alla guida della prima squadra al posto di Maurizio Sarri, senza mai aver allenato prima. Dopo una stagione con due trofei (Coppa Italia e Supercoppa) e un quarto posto strappato all'ultima giornata, viene accompagnato alla porta, a conferma implicita che la scelta di Agnelli era tanto ambiziosa quanto avventata. Il primo anno nel tritacarne del calcio di massimo livello lo obbliga a fermarsi per una stagione, al contrario di ciò che si auspica un giovane mister, ovvero allenare con continuità, fare, capire, imparare e crescere. Viene accostato in inverno a squadre in difficoltà quali Genoa e Salernitana ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) La carriera da allenatore dinon è di certo convenzionale. Annunciato nell'agosto 2020tecnico dell'Under 23 della Juventus, nel giro di una settimana si ritrova inveceguida della prima squadra al posto di Maurizio Sarri, senza mai aver allenato prima. Dopo una stagione con due trofei (Coppa Italia e Supercoppa) e un quarto posto strappato all'ultima giornata, viene accompagnatoporta, a conferma implicita che la scelta di Agnelli era tanto ambiziosa quanto avventata. Il primo anno nel tritacarne del calcio di massimo livello lo obbliga a fermarsi per una stagione, al contrario di ciò che si auspica un giovane mister, ovvero allenare con continuità, fare, capire, imparare e crescere. Viene accostato in inverno a squadre in difficoltà quali Genoa e Salernitana ...

