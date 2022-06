Ancora deliri grotteschi contro la Meloni: dalla Boldrini alla sardina Santori, siamo alle comiche finali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Franco, il franchismo, oscurantismo, Putin, il medioevo, l’internazionale nera. Continuano i deliri contro Giorgia Meloni. Abbiamo sentito di tutto intorno a 30 secondi di un comizio. Mai accaduto. alle farneticazioni di cui abbiamo fatto ampiamente menzione arrivate si aggiungono in giornata altre esternazioni inaccettabili, surreali. Il tiro al bersaglio prosegue. Con la Quartapelle che insiste: “Meloni è andata a fare campagna elettorale per Vox, il partito che in Spagna vuole resuscitare Franco e il franchismo. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, scrive su twitter. Con Provenzano, vicesegretario Pd che ha il coraggio di accusare la leader di FdI di fare la vittima e che quindi non è adatta a governare. Con Laura Boldrini – come poteva mancare?- che si unisce al coro farsesco: ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Franco, il franchismo, oscurantismo, Putin, il medioevo, l’internazionale nera. Continuano iGiorgia. Abbiamo sentito di tutto intorno a 30 secondi di un comizio. Mai accaduto.farneticazioni di cui abbiamo fatto ampiamente menzione arrivate si aggiungono in giornata altre esternazioni inaccettabili, surreali. Il tiro al bersaglio prosegue. Con la Quartapelle che insiste: “è andata a fare campagna elettorale per Vox, il partito che in Spagna vuole resuscitare Franco e il franchismo. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, scrive su twitter. Con Provenzano, vicesegretario Pd che ha il coraggio di accusare la leader di FdI di fare la vittima e che quindi non è adatta a governare. Con Laura– come poteva mancare?- che si unisce al coro farsesco: ...

SecolodItalia1 : Ancora deliri grotteschi contro la Meloni: dalla Boldrini alla sardina Santori, siamo alle comiche finali… - FrancVelvet : @UEInsider @ilario82 Evitabilissima..?? ancora oggi,dopo il quarto discorso di Putin in merito,nel quale cerca dispe… - AslanNerazzurro : @NonConoscoVG Si va da Sky-Di Marzio che dice che c'è ancora distanza a Pedullà-Schira che dicono che è chiusa, pas… - AslanNerazzurro : @SimoneTogna @MarcoSimoni4 Simone ma cosa manca per Dybala? Sì va da Sky-Di Marzio che dice che c'è ancora distanza… - EuroTonnara : @BeaLorenzin Un Paese talmente democratico che medici sani sono ancora sospesi per aver rifiutato i vostri deliri a… -