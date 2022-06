Ancora caldo sull’Italia, previsioni meteo per oggi e tendenza estate (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuova ondata di caldo africano sull’Italia, la terza dopo le due arrivate precocemente nel corso del mese di Maggio. Secondo i dati climatici registrati e analizzati dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del CNR di Bologna ad evidenziare Maggio 2022 ha chiuso a livello nazionale con un’anomalia di temperatura di +1.83°C rispetto alla media 1991/2020, ovvero rispetto al trentennio più caldo che si sia mai registrato da inizio rilevazioni. Questo valore porta il mese appena trascorso al secondo posto dopo quello del 2003, che chiuse con un’anomalia di +1.87°C. Detto in parole semplici, si è appena chiuso un mese estremamente caldo, caratterizzato da ben due ondate roventi con temperature ben oltre i 30°C, come se fossimo già in pieno Luglio. L’estate si è di fatto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuova ondata diafricano, la terza dopo le due arrivate precocemente nel corso del mese di Maggio. Secondo i dati climatici registrati e analizzati dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del CNR di Bologna ad evidenziare Maggio 2022 ha chiuso a livello nazionale con un’anomalia di temperatura di +1.83°C rispetto alla media 1991/2020, ovvero rispetto al trentennio piùche si sia mai registrato da inizio rilevazioni. Questo valore porta il mese appena trascorso al secondo posto dopo quello del 2003, che chiuse con un’anomalia di +1.87°C. Detto in parole semplici, si è appena chiuso un mese estremamente, caratterizzato da ben due ondate roventi con temperature ben oltre i 30°C, come se fossimo già in pieno Luglio. L’si è di fatto ...

