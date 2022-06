Anche il Times “vede” Meloni premier: «Crescono le sue possibilità di guidare il prossimo governo» (Di mercoledì 15 giugno 2022) «Crescono le possibilità che Giorgia Meloni, stella nascente della destra dura italiana, diventi il prossimo anno il primo ministro dell’Italia». A sostenerlo è nientemeno che l’autorevolissimo The Times, commentando il sorpasso elettorale della leader di Fratelli d’Italia sul «suo alleato Matteo Salvini alle elezioni amministrative». Per la testata britannica i vecchi equilibri sanciti dal responso delle Europee del 2019 – Lega 34 per cento, FdI 6 – sono ormai testimonianza di un altro tempo. L’articolata analisi del Times muove dalla constatazione di come il ruolo di primo piano di Salvini nella coalizione sia stato «eroso grazie a una serie di errori (appoggio a Draghi, referendum fallito, viaggio a Mosca, ndr) mentre Fratelli d’Italia è cresciuto fino a diventare il partito più ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) «leche Giorgia, stella nascente della destra dura italiana, diventi ilanno il primo ministro dell’Italia». A sostenerlo è nientemeno che l’autorevolissimo The, commentando il sorpasso elettorale della leader di Fratelli d’Italia sul «suo alleato Matteo Salvini alle elezioni amministrative». Per la testata britannica i vecchi equilibri sanciti dal responso delle Europee del 2019 – Lega 34 per cento, FdI 6 – sono ormai testimonianza di un altro tempo. L’articolata analisi delmuove dalla constatazione di come il ruolo di primo piano di Salvini nella coalizione sia stato «eroso grazie a una serie di errori (appoggio a Draghi, referendum fallito, viaggio a Mosca, ndr) mentre Fratelli d’Italia è cresciuto fino a diventare il partito più ...

Pubblicità

elebaromusica99 : Roy che lancia a mezzotte 'Happy Times', vi voglio dire che per me è la mia vera hit estiva di questo 2022. Andate… - gyeomvita : @sugoiraamen ?? we'll get through this bestie anche a me dispiace tanto perché non li sono riuscita a vedere quest'a… - cartar20221 : @francotaratufo2 Non solo si devono abituare ma anche rassegnare, l’Italia si è desta, dell’Elmo di Scipio si è cin… - lemonfromRome : @lauracesaretti1 Anche il Papa tra i putiniani. Dopo il New York Times che ieri ha scritto che l’Ucraina , nonostan… - joonorthstar : peccato che non si possono mettere anche canzoni solo perché in realtà tra le mie più ascoltate c'è daechwita e Tok… -