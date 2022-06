Pubblicità

Amministrative: Mollicone (Fdi), 'schiumano di rabbia per la crescita di Meloni'

Nonostante il fatto che il voto sui quesiti sia stato associato alle elezioni, resta ... Anche il deputato Federico, di FdI, chiede più attenzione da parte dei media sui ..., capogruppo in commissione cultura, ha ribadito che "FdI vuole rappresentare il popolo ... Montaruli " In questec'è in gioco anche l'idea di cosa sia oggi il centrodestra: non ... Amministrative: Mollicone (Fdi), 'schiumano di rabbia per la crescita di Meloni' Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Criminale è il delirio della filosofa del postumano che sostiene sia finita l'era binaria e i toni usati nella trasmissione di Lilli Gruber. Finita è la pazienza ...Nonostante il fatto che il voto sui quesiti sia stato associato alle elezioni amministrative, resta sul tavolo la questione ... Anche il deputato Federico Mollicone, di FdI, chiede più attenzione da ...