America Mineiro vs Fluminense: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sia l’America Mineiro che il Fluminense cercheranno di tornare a vincere nel Brasileiro quando si affronteranno giovedi 16 giugno. L’America Mineiro arriva alla sfida dopo la sconfitta per 1-0 a San Paolo, mentre il Fluminense ha subito una sconfitta per 2-0 in casa contro l’Atletico Goianiense nell’ultima partita. Il calcio di inizio di America Mineiro vs Fluminense è previsto alle 2:30 Anteprima della partita America Mineiro vs Fluminense: a che punto sono le due squadre? L’America Mineiro ha ottenuto quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte nelle 11 partite di campionato disputate in questa stagione, raccogliendo 14 punti che li hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sia l’che ilcercheranno di tornare a vincere nel Brasileiro quando si affronteranno giovedi 16 giugno. L’arriva alla sfida dopo la sconfitta per 1-0 a San Paolo, mentre ilha subito una sconfitta per 2-0 in casa contro l’Atletico Goianiense nell’ultima partita. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre? L’ha ottenuto quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte nelle 11 partite di campionato disputate in questa stagione, raccogliendo 14 punti che li hanno ...

Pubblicità

periodicodaily : America Mineiro vs Fluminense: pronostico e possibili formazioni #16giugno #brasilero - sowmyasofia : Sao Paulo vs America Mineiro: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni - sowmyasofia : America Mineiro vs Ceara: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni - periodicodaily : America Mineiro vs Ceara: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni #8giugno #brasilero -