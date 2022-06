Allegri, esonero ad un passo? La storia si ripete: ha già un’altra squadra (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel mercato estivo della Juventus, occhio alla posizione di Allegri; il tecnico, infatti, sembra avere l’accordo con un’altra squadra. Un quarto posto, il secondo consecutivo, la doppia finale persa contro l’Inter e l’eliminazione dalla Champions agli ottavi di finale; il bilancio bianconero della scorsa stagione non può che essere negativo. Le aspettative, infatti, erano ben altre e in questa sessione di mercato l’obiettivo è una mini rivoluzione per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. LaPresseAttenzione anche alla figura del tecnico dal momento che, secondo le ultime indiscrezioni, il futuro dell’allenatore toscano è tutt’altro che sicuro. Come sappiamo i tifosi, o comunque una buona parte, non hanno mai gradito il ritorno di Allegri e, anche nella passata stagione, hanno ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel mercato estivo della Juventus, occhio alla posizione di; il tecnico, infatti, sembra avere l’accordo con. Un quarto posto, il secondo consecutivo, la doppia finale persa contro l’Inter e l’eliminazione dalla Champions agli ottavi di finale; il bilancio bianconero della scorsa stagione non può che essere negativo. Le aspettative, infatti, erano ben altre e in questa sessione di mercato l’obiettivo è una mini rivoluzione per andare a rinforzare la rosa a disposizione di. LaPresseAttenzione anche alla figura del tecnico dal momento che, secondo le ultime indiscrezioni, il futuro dell’allenatore toscano è tutt’altro che sicuro. Come sappiamo i tifosi, o comunque una buona parte, non hanno mai gradito il ritorno die, anche nella passata stagione, hanno ...

Pubblicità

JuventinoinGer1 : @mike_fusco Mike dopo il 4-0 del chelsea contro la Juve volevi l'esonero di allegri ? - RobertoSardo1 : Campos che incontra Allegri nei giorni successivi al rifiuto di Zidane e al prossimo esonero di Pochettino ma per i… - BiancoNeroJ1897 : @juventibus @Super3mp @viasyba @AlessioLavino @I_AM_AM2301 @dariopelle3 @MomblanOfficial mai stato allegro da quand… - Marco45882816 : @DiMarzio Peccato , molti tifosi vogliono l esonero di allegri . - Ernesto32919298 : Iniziato da una mesata Allegri out. Tifosi che stavolta non ne possono più. Questo buffone che pratica ancora un c… -