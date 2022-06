Alleanza vincente tra imprenditrici e associazioni (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Palazzo Castiglioni momento di matching tra mentor di “Donne al Quadrato” e imprenditrici del progetto Crescere Terziario Donna Si è concluso, con l’ultimo appuntamento in Confcommercio Milano, il progetto di coaching per le imprenditrici “Crescere Terziario Donna” organizzato dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: nel corso di quattro incontri (iniziati il 3 maggio), dodici professioniste, manager e imprenditrici provenienti da diversi settori del terziario hanno messo in gioco la propria crescita individuale e professionale in un percorso condiviso. Tra i temi affrontati nel corso degli incontri tenuti dalla coach Giovanna Angiolini: l’utilizzo di un linguaggio efficace, lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, il networking, la gestione del tempo e la scelta delle priorità, l’accrescimento della ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Palazzo Castiglioni momento di matching tra mentor di “Donne al Quadrato” edel progetto Crescere Terziario Donna Si è concluso, con l’ultimo appuntamento in Confcommercio Milano, il progetto di coaching per le“Crescere Terziario Donna” organizzato dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: nel corso di quattro incontri (iniziati il 3 maggio), dodici professioniste, manager eprovenienti da diversi settori del terziario hanno messo in gioco la propria crescita individuale e professionale in un percorso condiviso. Tra i temi affrontati nel corso degli incontri tenuti dalla coach Giovanna Angiolini: l’utilizzo di un linguaggio efficace, lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, il networking, la gestione del tempo e la scelta delle priorità, l’accrescimento della ...

