Allarme superbonus | a rischio lavori e imprese | cosa succede

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Brusca frenata aledilizio 110%. Le banche frenano sulla cessione del credito. Rischianoe gli stessiNegli ultimi due anni l’economia ha avuto la necessità di avere una scossa per avviare la ripresa. Il110% è uno degli strumenti adottati dal legislatore per rilanciare l’economia e il lavoro. Lo strumento è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Oice: rischio insolvenza sui progetti già fatti L'Oice ha accolto conla notizia dell'esaurimento del plafond di 37 miliardi destinato ai crediti del. Il presidente, Gabriele ...È l'che lancia la Confael - Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori - chiedendo che si adottino subito, già con il decreto Aiuti all'esame delle Commissioni della Camera, delle misure ...“Abolire l’obbligo per le imprese di possedere un’attestazione SOA per operare nel mercato dei bonus edilizi”. E’ questo ciò che, attraverso una lettera, ...In un'intervista al Sole24Ore, la neo presidente Federica Brancaccio propone al Governo la realizzazione di una exit strategy ...