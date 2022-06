Alfonso Signorini, la confessione sulla giovinezza: il terrore che scoprissero l’omosessualità, cosa faceva per nasconderla (Di mercoledì 15 giugno 2022) Alfonso Signorini, direttore di Chi, ha spesso utilizzato le pagine del suo giornale per raccontare episodi della propria vita personale, pur conservando e tutelando la sua sfera privata. In questi giorni ha deciso di parlare dalle pagine di Chi di quando era molto più giovane e scoprì (ed in seguito accettò) la sua omosessualità. Alfonso Signorini da bambino: “Guardavo le bambole, le pettinavo di nascosto” A pochi giorni dal matrimonio di Alberto Matano con il compagno Riccardo Mannino, Alfonso Signorini decide di condividere alcuni ricordi difficili e dolorosi della sua infanzia e della giovinezza. Il piccolo Alfonso Signorini era un bambino che già viveva alcune difficoltà: “Un bambino in prigione. Guardavo le bambole di mia ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 giugno 2022), direttore di Chi, ha spesso utilizzato le pagine del suo giornale per raccontare episodi della propria vita personale, pur conservando e tutelando la sua sfera privata. In questi giorni ha deciso di parlare dalle pagine di Chi di quando era molto più giovane e scoprì (ed in seguito accettò) la sua omosessualità.da bambino: “Guardavo le bambole, le pettinavo di nascosto” A pochi giorni dal matrimonio di Alberto Matano con il compagno Riccardo Mannino,decide di condividere alcuni ricordi difficili e dolorosi della sua infanzia e della. Il piccoloera un bambino che già viveva alcune difficoltà: “Un bambino in prigione. Guardavo le bambole di mia ...

