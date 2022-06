(Di mercoledì 15 giugno 2022). Da pochi giorni il Suv è disponibile presso tutti i concessionari del Biscione per essere scoperta e apprezzata da tutta la "tribe" di appassionati del marchio. Nel ...

Tonale alla 1000 Miglia. Da pochi giorni il Suv è disponibile presso tutti i concessionari del Biscione per essere scoperta e apprezzata da tutta la "tribe" di appassionati del marchio. Nel ...Seguiranno Ferrari 296 GTB guidata da Alberto Schon e poi il convoglio tutto elettrificato di Stellantis : in testaTonale guidata da Eleonora Pagliasso , e poi Citroën SUV C5 Aircross ...In vista della seconda generazione che sarà solo elettrica, la berlina del Biscione sarà oggetto di un leggero restyling che coinvolgerà più che altro alcuni dettagli ...Alfa Romeo Tonale alla 1000 Miglia, il Suv ibrido alla 40° edizione. Accanto ai gioielli del passato ci sarà la prima C-SUV elettrificata del Biscione.