Alessia Lanza | chi è | lavoro e numeri dell’influencer su Tik Tok

Leggi su influencertoday

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tik Tok è, sicuramente, uno dei social network maggiormente frequentati negli ultimi anni, nonché uno dei social che mostra il suo grande potenziale in virtù di una serie di contenuti, utenti e tipologie di trend che appassionano spettatori e fan di tutto il mondo; non è un caso che, nonostante le limitazioni avvenute in un primo momento della sua storia, Tik Tok si sia velocemente sviluppato in tutto il mondo, costituendo ormai un social particolarmente stabile. Osservando la crescita di alcune piattaforme negli ultimi anni, come quelle dei migliori siti per giocare al bingo online o quella dei social network come Tik Tok, ci si rende conto del fatto che anche le tipologie di contenuto ed i video sono radicalmente cambiate rispetto ad altre piattaforme, come Instagram o Facebook; per questo motivo, una personalità che nel contesto di YouTube non era emersa particolarmente è, invece, ...