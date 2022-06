Alberto Sordi, i centodue anni di un simbolo della romanità cinematografica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Avrebbe compiuto oggi 102 anni Alberto Sordi. È stato uno dei massi interpreti della commedia all’italiana insieme a Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. È considerato uno dei massimi simboli della romanità cinematografica insieme ad Aldo Fabrizi ed Anna Magnani. Ha avuto diversi riconoscimenti tra cui vari David di Donatello, un Orso d’argento a Berlino ed un Leone d’oro alla carriera a Venezia “La mia comicità non è mai stata astratta, gratuita. L’ho sempre ricalcata sulla realtà del momento.” Questa frase di Alberto Sordi, noto affettuosamente come Albertone, ci svela in qualche modo il segreto della sua comicità che ben ha saputo raccontare l‘Italia dei suoi tempi. Si può dire che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Avrebbe compiuto oggi 102. È stato uno dei massi interpreticommedia all’italiana insieme a Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. È considerato uno dei massimi simboliinsieme ad Aldo Fabrizi ed Anna Magnani. Ha avuto diversi riconoscimenti tra cui vari David di Donatello, un Orso d’argento a Berlino ed un Leone d’oro alla carriera a Venezia “La mia comicità non è mai stata astratta, gratuita. L’ho sempre ricalcata sulla realtà del momento.” Questa frase di, noto affettuosamente comene, ci svela in qualche modo il segretosua comicità che ben ha saputo raccontare l‘Italia dei suoi tempi. Si può dire che ...

