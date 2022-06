Albano e la sua casa da sogno: la tenuta nel verde del cantante (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il celebra cantante pugliese Al Bano è famoso in tutto il mondo per i suoi numerosi successi. Si sa che vive in Puglia, sua regione di origine. Cerchiamo di capire più esattamente dove e con chi. Al Bano è un cantante dalla voce potentissima. Il suo massimo successo lo vive negli anni’70 e ’80, quando in coppia con la moglie Romina interpreta brani estremamente apprezzati dal pubblico italiano. La gente impara a conoscerlo e stimarlo anche per il suo carattere schietto e sincero. Si direbbe pure genuino, di una persona con i piedi per terra malgrado la notorietà. Dalle unioni con Romina Power e Loredana Lecciso, il cantautore ha avuto diversi figli: 4 dalla prima donna e due dalla seconda. Sin dal matrimonio con la figlia di Tyrone Power e Linda Christian, Al Bano è rimasto legato alla sua terra natìa e ancor di più ai suoi genitori. La passione per la ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il celebrapugliese Al Bano è famoso in tutto il mondo per i suoi numerosi successi. Si sa che vive in Puglia, sua regione di origine. Cerchiamo di capire più esattamente dove e con chi. Al Bano è undalla voce potentissima. Il suo massimo successo lo vive negli anni’70 e ’80, quando in coppia con la moglie Romina interpreta brani estremamente apprezzati dal pubblico italiano. La gente impara a conoscerlo e stimarlo anche per il suo carattere schietto e sincero. Si direbbe pure genuino, di una persona con i piedi per terra malgrado la notorietà. Dalle unioni con Romina Power e Loredana Lecciso, il cantautore ha avuto diversi figli: 4 dalla prima donna e due dalla seconda. Sin dal matrimonio con la figlia di Tyrone Power e Linda Christian, Al Bano è rimasto legato alla sua terra natìa e ancor di più ai suoi genitori. La passione per la ...

