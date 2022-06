Al via la settima edizione di Lampedus'Amore (Di mercoledì 15 giugno 2022) Palermo, 15 giu. (Adnkronos) - L'edizione numero sette di Lampedus'Amore è ufficialmente partita. E' stata presentata infatti oggi, nella Sala Onu del Teatro Massimo, la manifestazione legata al Premio giornalistico internazionale intitolato a Cristiana Matano, prematuramente scomparsa nel 2015, e in programma a Lampedusa dall'8 al 10 luglio, come sempre in piazza Castello. Alla conferenza stampa, sono intervenuti, con il presidente dell'Associazione “Occhiblu” che organizza la tre giorni, Filippo Mulè, Il sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta, il consigliere dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Franco Nicastro, il segretario di Assostampa Sicilia Roberto Ginex, Daniela Faraoni, il direttore generale Asp Palermo Daniela Faraoni, un rappresentante del Comune di Lampedusa. Tra i presenti anche ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Palermo, 15 giu. (Adnkronos) - L'numero sette diè ufficialmente partita. E' stata presentata infatti oggi, nella Sala Onu del Teatro Massimo, la manifestazione legata al Premio giornalistico internazionale intitolato a Cristiana Matano, prematuramente scomparsa nel 2015, e in programma aa dall'8 al 10 luglio, come sempre in piazza Castello. Alla conferenza stampa, sono intervenuti, con il presidente dell'Associazione “Occhiblu” che organizza la tre giorni, Filippo Mulè, Il sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta, il consigliere dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Franco Nicastro, il segretario di Assostampa Sicilia Roberto Ginex, Daniela Faraoni, il direttore generale Asp Palermo Daniela Faraoni, un rappresentante del Comune dia. Tra i presenti anche ...

