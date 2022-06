Pubblicità

LocalPage3 : Aiic: 'Tecnologie utili quelle che rispondono a chiari bisogni clinici' - italiaserait : Aiic: ‘Tecnologie utili quelle che rispondono a chiari bisogni clinici’ - salutedomani : SANITA'. TELEMEDICINA AIIC, RISORSE UMANE E COMPETENZE OLTRE A TECNOLOGIE - retewebitalia : Aiic: “Per telemedicina investire su persone oltre che su tecnologie” - #retewebitalia #news #oggi #italia… - dermanewsok : SANITA'. TELEMEDICINA AIIC, RISORSE UMANE E COMPETENZE OLTRE A TECNOLOGIE -

Adnkronos

Così Emilio Chiarolla, coordinatore per il gruppo Telemedicina di, intervenendo al XXII Convegno nazionale dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici () , in corso a Riccione fino al 15 ...Lo afferma Emilio Chiarolla, coordinatore gruppo Telemedicina dell'Associazione italiana ingegneri clinici (), intervenendo al XXII Convegno nazionale dell', in corso a Riccione fino al 15 ... Aiic: 'Tecnologie utili quelle che rispondono a chiari bisogni clinici' il rinnovamento del Servizio sanitario nazionale e le opportunità offerte dalle tecnologie per la salute sono la prospettiva futura con cui abbiamo affrontato in tutte le sessioni”, evidenzia Nocco.La valutazione delle tecnologie da acquistare nelle realtà sanitarie, l'Hta (Health Technology Assessment), "è un tema chiave nel nostro Convegno 2022 per due ragioni. La prima riguarda la nostra comp ...