Aida Yespica, la doccia è bollente e il seno è troppo grande (Foto) (Di mercoledì 15 giugno 2022) Aida Yespica è una delle donne più belle che mai si siano viste in giro per l’Italia e con il suo corpo è davvero un incanto assoluto. Non è per nulla facile per una ragazza che arriva dall’estero riuscire a imporsi sempre di più all’interno dello spettacolo della televisione italiana, ma Aida Yespica è una di quelle che senza ombra di dubbio ha dimostrato a tutti gli effetti di essere una bellezza assoluta e di non temere il confronto davvero con nessuna, per questo motivo i suoi risultati sono stati a dir poco eccezionali in questi ultimi anni e su Instagram continua a spopolare. Aida Yespica Foto (Instagram)In questi ultimi anni il mondo dello spettacolo è profondamente cambiato, con l’ingresso di internet che è sempre stato maggiormente importante per poter ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 giugno 2022)è una delle donne più belle che mai si siano viste in giro per l’Italia e con il suo corpo è davvero un incanto assoluto. Non è per nulla facile per una ragazza che arriva dall’estero riuscire a imporsi sempre di più all’interno dello spettacolo della televisione italiana, maè una di quelle che senza ombra di dubbio ha dimostrato a tutti gli effetti di essere una bellezza assoluta e di non temere il confronto davvero con nessuna, per questo motivo i suoi risultati sono stati a dir poco eccezionali in questi ultimi anni e su Instagram continua a spopolare.(Instagram)In questi ultimi anni il mondo dello spettacolo è profondamente cambiato, con l’ingresso di internet che è sempre stato maggiormente importante per poter ...

Pubblicità

84Tex : RT @see_lallero: Carmen di Pietro che divide Antonella Elia e Aida Yespica perché vuole mangiare. #isola - GiovannaPolisi : Dovete mandare in finale l'iconica Carmen che ebbe il coraggio di dividere Antonella Elia e Aida yespica alla sua p… - Adriana81405491 : @LesslieGnz Aida Yespica, modella Venezuelana. , amica da tanto tempo di Day! - fimbrethil86 : Aspe.. Dayane con Aida Yespica, ovvero colei che si prese per i capelli con Antonella Elia quando erano naufraghe s… - InvisibleOneee : @day2627 Aida Yespica, venezuelana. Ha lavorato tanto nella tv italiana ed anche ex modella -