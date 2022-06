Agroalimentare | Cia Lombardia | ' Consorzio Ticino uccide nostra agricoltura'

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu.(Adnkronos) - A seguito della decisione del 13 giugno deldeldi ridurre del 50% le erogazioni di acqua agli utenti del Lago Maggiore, Cia Agricoltori Italianidichiara "intollerabile" questa iniziativa e preannuncia "drammatiche conseguenze" per gli agricoltori e gli allevatori ma anche per i cittadini, che tra poco vedranno mancare dalle proprie tavole diversi generi alimentari primari. In una nota, l'associazione lancia l'allarme: "La preoccupazione è massima: stiamo già vivendo una crisi idrica inaudita, senza fornitura d'acqua non sarà possibile irrigare i campi e di conseguenza mantenere vive le attività agricole e garantire la produzione di cibo. A tutto questo si aggiunge la tempistica della decisione, ovvero il giorno prima dei pagamenti da parte degli imprenditori della rata di ...

