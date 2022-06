Agostino. Fare la verità (Di mercoledì 15 giugno 2022) All’interno del vastissimo corpus delle opere di sant’Agostino, Maurizio Ferraris, docente di Filosofia teoretica all’Università di Torino, ha individuato poche parole che si presentano come una sorta di feritoia utile per penetrare nel cuore del messaggio agostiniano. Sono situate all’inizio del X libro delle Confessioni e suonano così: “Io la farò nel mio cuore davanti a te in questa confessione: e anche su queste pagine, però, davanti a molti testimoni”. Il sommo pensatore di Tagaste sta avvertendo il lettore che è sua intenzione “Fare la verità”. Ma – si chiede Ferraris – che cosa significa ciò? Agostino è giunto quasi al termine del racconto della propria vita e del suo decisivo avvicinamento a Dio, eppure un dubbio lo scuote: che senso ha confessarsi a un onnisciente? La risposta è quella poco sopra richiamata ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 giugno 2022) All’interno del vastissimo corpus delle opere di sant’, Maurizio Ferraris, docente di Filosofia teoretica all’Università di Torino, ha individuato poche parole che si presentano come una sorta di feritoia utile per penetrare nel cuore del messaggio agostiniano. Sono situate all’inizio del X libro delle Confessioni e suonano così: “Io la farò nel mio cuore davanti a te in questa confessione: e anche su queste pagine, però, davanti a molti testimoni”. Il sommo pensatore di Tagaste sta avvertendo il lettore che è sua intenzione “la”. Ma – si chiede Ferraris – che cosa significa ciò?è giunto quasi al termine del racconto della propria vita e del suo decisivo avvicinamento a Dio, eppure un dubbio lo scuote: che senso ha confessarsi a un onnisciente? La risposta è quella poco sopra richiamata ...

