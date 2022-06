Ag. Agoumé: 'All'Inter non ha la considerazione che merita, futuro altrove. Anche in Italia' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Oscar Damiani, procuratore di Radu e Agoumé, ha parlato a Radio Radio dopo le notizie che vogliono Asllani dell'Empoli ormai a un... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Oscar Damiani, procuratore di Radu e, ha parlato a Radio Radio dopo le notizie che vogliono Asllani dell'Empoli ormai a un...

Pubblicità

fcin1908it : Ag Agoume: “Futuro in 10 giorni, all’estero vogliono comprarlo. Tra lui e Asllani…” - radaellisimone1 : RT @NicoSchira: @freddieM0Z Satriano può andare in prestito all’Empoli. A Corsi piace tanto: ne parleranno tra qualche ora. Inter ha propos… - MaxiMachin : RT @NicoSchira: @freddieM0Z Satriano può andare in prestito all’Empoli. A Corsi piace tanto: ne parleranno tra qualche ora. Inter ha propos… - NicoSchira : @freddieM0Z Satriano può andare in prestito all’Empoli. A Corsi piace tanto: ne parleranno tra qualche ora. Inter h… - _ElPrincipe22 : RT @Inter_Scout: Satriano invece sembra destinato all'Empoli, magari insieme ad Agoumé se non verrà preso in considerazione per rimanere al… -

E anche Milan, Inter e Juve vanno all'attacco Da una sponda all'altra del Naviglio: il Milan è a un passo da Renato Sanches. Ultimi dettagli da limare con il Lille per un'operazione che sarà sotto i 15 milioni per il cartellino, mentre per il ... L'Inter rovina la domenica ai tifosi: 'Skriniar e Dumfries vanno via' L'interesse del PSG ha scatenato le voci e ovviamente imposto delle riflessioni a tutte la parti in causa, per quanto nessuno all'Inter avrebbe l'impellenza e il desiderio di chiudere un affare del ... Da una sponda'altra del Naviglio: il Milan è a un passo da Renato Sanches. Ultimi dettagli da limare con il Lille per un'operazione che sarà sotto i 15 milioni per il cartellino, mentre per il ...L'interesse del PSG ha scatenato le voci e ovviamente imposto delle riflessioni a tutte la parti in causa, per quanto nessuno'Inter avrebbe l'impellenza e il desiderio di chiudere un affare del ...