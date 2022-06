(Di mercoledì 15 giugno 2022) Rinnovato per la sua quarta edizione il concorso nazionale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (), per tesi di laurea svolte suivincolati privati. Ilculturale italiano deve essere opportunamente valorizzato poiché può svolgere un ruolo chiave nel futuro sviluppo del Paese: può aiutare le nuove generazioni, che costituiscono il nostro capitale umano, ad intraprendere studi volti alla sua conservazione e promozione tutelando così il capitale storico artistico rappresentato dagli immobili storici, dai parchi e dai giardini monumentali, che rischiano altrimenti di scomparire. Questo è lo scopo del premio che si rivolge ai laureati che abbiano svolto una tesi di laurea Magistrale su tematiche aventi per oggetto uno o più immobili vincolati privati, ivi comprese le loro decorazioni d’interni e ...

Pubblicità

AgCultNews : Adsi, arriva bando per giovani studiosi nel settore del patrimonio beni culturali @dimorestoriche @GdThiene -

Il Denaro

... all'apertura della dimora, ieri, in occasione della 12esima Edizione della Giornata Nazionale. A questo percorso di studi Avequasi per caso, giovanissima e bellissima. E finisce al ...... all'apertura della dimora, ieri, in occasione della 12esima Edizione della Giornata Nazionale. A questo percorso di studi Avequasi per caso, giovanissima e bellissima. E finisce al ... Adsi, arriva il bando per giovani studiosi nel settore del patrimonio dei beni culturali - Ildenaro.it