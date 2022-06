A Verona il 16 e il 17 congresso su obesità infantile

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 giugno 2022) – In italia a 10 anni il 20% dei bambini è in sovrappeso e il 10% obeso. Se ne parlerà domani e dopodomani (16 e 17 giugno) in due giornate di studio che si svolgeranno apresso la camera di commercio nell’auditorium Domus Mercatorum. Uninternazionale dedicato all’e adolescenziale e al suo impatto sullo stato patologico a lungo termine e sulla mortalità dei più giovani in tutto il mondo. Nella maggior parte dei casi, questa condizione persiste dall’adolescenza all’età adulta, associandosi a ipertensione, alterato metabolismo del glucosio e disagio sociale. In Italia a dieci anni un terzo dei bambini ha problemi di peso: il 20% sono in sovrappeso e il 10% soffre di. Alta la partecipazione di esperti da tutto il mondo, che presenteranno dati scientifici più ...