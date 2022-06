A New York la migliore pizzeria di tutti gli Stati Uniti. Top 50 in America, ecco la classifica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri a New York si aggiudica il titolo di migliore pizzeria degli Stati Uniti per il 2022. Al secondo posto Tony’s Pizza Napoletana di Tony Gemignani a San Francisco. Sul terzo gradino del podio Ribalta NYC a New York. Questo è il podio delle migliori pizzerie negli Stati Uniti d’America per il 2022: a decretarlo è 50 Top Pizza, la più influente guida di settore, con oltre mille ispettori anonimi sparsi per i 5 continenti. Al quarto posto la pizzeria di Jersey City Razza Pizza Artigianale, al quinto posto 0’ Munaciello a Miami, in sesta posizione Spacca Napoli pizzeria a Chicago. Settima classificata Song’ E Napule a New York, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri a Newsi aggiudica il titolo didegliper il 2022. Al secondo posto Tony’s Pizza Napoletana di Tony Gemignani a San Francisco. Sul terzo gradino del podio Ribalta NYC a New. Questo è il podio delle migliori pizzerie neglid’per il 2022: a decretarlo è 50 Top Pizza, la più influente guida di settore, con oltre mille ispettori anonimi sparsi per i 5 continenti. Al quarto posto ladi Jersey City Razza Pizza Artigianale, al quinto posto 0’ Munaciello a Miami, in sesta posizione Spacca Napolia Chicago. Settimata Song’ E Napule a New, ...

