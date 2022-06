40 anni da Spagna ’82, Conti: “Mancini vive momento simile, sono ottimista per futuro Nazionale” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Abbiamo esultato e gioito per l’Europeo. Anche noi abbiamo passato questa situazione: tra il Mondiale di Spagna e quello del Messico abbiamo fatto male. In questo momento Mancini sta lavorando per il futuro con un gruppo di giovani che sta facendo cose importanti. Al di là della sconfitta contro la Germania, sono molto ottimista per il futuro, ma non bisogna essere subito polemici e dare sentenze. In questo momento, Mancini deve Continuare a fare il lavoro che sta facendo per ricostruire“. Queste le parole di Bruno Conti, che ai microfoni di Sky Sport 24 ha tracciato un parallelo tra il momento attuale della Nazionale e quello vissuto dopo il Mondiale di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Abbiamo esultato e gioito per l’Europeo. Anche noi abbiamo passato questa situazione: tra il Mondiale die quello del Messico abbiamo fatto male. In questosta lavorando per ilcon un gruppo di giovani che sta facendo cose importanti. Al di là della sconfitta contro la Germania,moltoper il, ma non bisogna essere subito polemici e dare sentenze. In questodevenuare a fare il lavoro che sta facendo per ricostruire“. Queste le parole di Bruno, che ai microfoni di Sky Sport 24 ha tracciato un parallelo tra ilattuale dellae quello vissuto dopo il Mondiale di ...

