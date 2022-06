3 tisane sgonfia pancia | ricette e benefici

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Lesono tante e soprattutto sono ottimi rimedi naturali in questo periodo dell’anno ovvero quando si comincia con la prova costume. Esistono tantissimeche possono aiutare a ridurre questo fastidioso problema ed in particolare ce ne sono tre che vengono consigliate anche da nutrizionisti. Ecco quali sono e perché sono efficaci comee non solo.TreTisana all’anice: ricetta eUna tisana per lapiatta molto efficace è quella all’anice. Questa pianta è ottima per la digestione, combatte i gonfiori ed è perfetta anche contro la nausea.Il sapore simile alla ...