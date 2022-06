250 mila euro dalla Campania per il concertone di D’Alessio. Il cantante: «Le polemiche sono una barzelletta» (ospiti e anticipazioni) (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gigi D'Alessio e Claudio Fasulo Gigi D’Alessio pensa in grande e per festeggiare i suoi primi trent’anni di carriera ha organizzato in prima persona, combattendo contro la macchina burocratica, un doppio concerto in piazza del Plebiscito a Napoli: i biglietti per quello di venerdì 17 giugno sono andati sold out dopo un’ora dall’apertura delle vendite e il pubblico potrà vederlo in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.25. L’altro, quello di sabato 18, diventerà invece un docufilm: parola di Gigi, che questa mattina ha presentato Uno Come Te – Trent’Anni Insieme alla stampa nella Sala Francesco De Sanctis al Palazzo Santa Lucia di Napoli, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del vicedirettore alla Direzione Intrattenimento Prime Time di Rai 1 Claudio Fasulo. “Ci sono ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gigi D'Alessio e Claudio Fasulo Gigipensa in grande e per festeggiare i suoi primi trent’anni di carriera ha organizzato in prima persona, combattendo contro la macchina burocratica, un doppio concerto in piazza del Plebiscito a Napoli: i biglietti per quello di venerdì 17 giugnoandati sold out dopo un’ora dall’apertura delle vendite e il pubblico potrà vederlo in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.25. L’altro, quello di sabato 18, diventerà invece un docufilm: parola di Gigi, che questa mattina ha presentato Uno Come Te – Trent’Anni Insieme alla stampa nella Sala Francesco De Sanctis al Palazzo Santa Lucia di Napoli, alla presenza, tra gli altri, del presidente della RegioneVincenzo De Luca e del vicedirettore alla Direzione Intrattenimento Prime Time di Rai 1 Claudio Fasulo. “Ci...

Pubblicità

bibocolnaghi : RT @alex_orlowski: Finalmente dopo aver analizzato circa 250 mila account, pubblicherò l’analisi sui profili Z in italia, chi seguono, la l… - FioriEmanuele : Domani vado alla Ferrari e gli offro 10€ su 250 mila la forbice è ampia ma c’è dialogo - GiuDayLorDie : Sempre a #Napoli, ah no... Turista rapinato in pieno centro a Milano dell’orologio da collezione: vale 250 mila eu… - battaglia_persa : RT @diarioromano: I #medici di famiglia vanno in pensione e 250 mila cittadini restano senza. Il #Lazio soffre di una carenza profonda di… - Violett11315738 : RT @diarioromano: I #medici di famiglia vanno in pensione e 250 mila cittadini restano senza. Il #Lazio soffre di una carenza profonda di… -