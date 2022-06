15 giugno …. (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gli eventi datati 15 giugno Se ne andava due giorni dopo il trentaseiesimo anniversario della prima Coppa Campioni vinta dal Real Madrid. Nell’edizione 1955-’56 disputò quattro partite, quarti e semifinali (con il Milan, siglando una rete all’andata). Il 15 giugno 1992 si spegneva Roque Olsen, che con il blancos festeggiò anche due campionati. Scrisse anche una vittoriosa pagina del Barcellona, considerato che da allenatore portò i catalani alla conquista della Coppa delle Fiere nel ’66. Esattamente mezzo secolo fa moriva Luis Alonso Peréz, noto come Lula, storico allenatore del Santos che condusse il club paulista a cinque titoli nazionali, due Libertadores e altrettante Coppe Intercontinentali: è stato quindi tecnico di Pelé. E vent’anni fa se ne andava il marocchino Said Belqola, arbitro della finale del Mondiale ’98 tra Francia e Brasile. A ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gli eventi datati 15Se ne andava due giorni dopo il trentaseiesimo anniversario della prima Coppa Campioni vinta dal Real Madrid. Nell’edizione 1955-’56 disputò quattro partite, quarti e semifinali (con il Milan, siglando una rete all’andata). Il 151992 si spegneva Roque Olsen, che con il blancos festeggiò anche due campionati. Scrisse anche una vittoriosa pagina del Barcellona, considerato che da allenatore portò i catalani alla conquista della Coppa delle Fiere nel ’66. Esattamente mezzo secolo fa moriva Luis Alonso Peréz, noto come Lula, storico allenatore del Santos che condusse il club paulista a cinque titoli nazionali, due Libertadores e altrettante Coppe Intercontinentali: è stato quindi tecnico di Pelé. E vent’anni fa se ne andava il marocchino Said Belqola, arbitro della finale del Mondiale ’98 tra Francia e Brasile. A ...

