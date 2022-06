(Di martedì 14 giugno 2022)settimana a RAW, Becky Lynch ha promesso che vincerà il ladder match. Poi Alexa Bliss e Liv Morgan hanno affrontato Doudrop e Nikki ASH e la squadra vincente ha ottenuto un posto nel match. In seguito anche Seth Rollins e AJ Styles si sono affrontati in un match di qualificazione alin the, con Rollins che ha avuto la megliole batoste subite da Cody Rhodes nei recenti PPV. Ecco quindi che ladiin thecomincia a prendere forma. Di seguito i match che si stanno delineando: Raw Women’s Championship match:Bianca Belair (c) vs. Rhea Ripley SmackDown Women’s Championship match:Ronda Rousey (c) contro Natalyain theladder match femminile:Lacey Evans vs. Alexa Bliss vs. Liv ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: La card aggiornata di Money in the Bank dopo Raw di questa notte - - SpazioWrestling : WWE: Card aggiornata (14 giugno) di Money in the Bank 2022 #MITB #WWE - SpazioWrestling : WWE: Nuovo match aggiunto alla card di Money in the Bank 2022 #MITB #WWE -

Spazio Wrestling

...il consueto Kickoff con i pronostici offerti da diversi ospiti ed anche uno o due match in programma per lafinale o nuove sfide aggiunte all'ultimo istante. Negli Stati Uniti tutta la, Hell ...LadiHell in a CellRaw Women's Championship : Bianca Belair vs Asuka vs Becky Lynch La campionessa Bianca Belair ( che abbiamo intervistato alcune settimane fa in esclusiva ) dovrà ... WWE: Card aggiornata (14 giugno) di Money in the Bank 2022 Questa settimana a RAW, Becky Lynch ha promesso che vincerà il ladder match. Poi Alexa Bliss e Liv Morgan hanno affrontato Doudrop e Nikki ASH e la squadra vincente ha ottenuto un posto nel match. In ...Special counsel for Roman Reigns, Paul Heyman, appeared on Miz TV and revealed that he had asked the WWE management to add a stipulation to Riddle’s match against Roman Reigns for the undisputed ...