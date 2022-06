WO LONG | FALLEN DYNASTY annunciato con Trailer e dettagli

(Di martedì 14 giugno 2022) KOEI TECMO Europe e il famoso sviluppatore Team NINJA (Nioh, Ninja Gaiden), sono orgogliosi di svelare i primidel loro nuovo epico thriller soprannaturale ambientato nel periodo dei Tre Regni, Wo. Attualmente in sviluppo per Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 e PC tramite Windows e Steam®, il gioco uscirà all’inizio del 2023 e sarà disponibile dal day one su Game Pass su console e PC. Wosegue la drammatica storia, ricca di azione, di un soldato di milizia senza nome che combatte per la sopravvivenza in una versione dark fantasy della tarda dinastia Han in cui i demoni affliggono i Tre Regni. I giocatori combattono creature mortali e soldati facendo uso delle arti marziali Cinesi e dell’arte ...

Immaginate un gioco di Team Ninja, studio famoso per giochi d'azione come Nioh e Ninja Gaiden , ambientato in una versione dark fantasy del periodo dei Tre Regni cinese. Quando WoDynasty è stato annunciato all'evento Xbox & Bethesda Showcase 2022, l'idea di affettare signori della guerra e demoni al tempo stesso, sfruttando un nuovo combat system basato sulle arti ......Koei Tecmo conferma che Wo Long Fallen Dynasty, il nuovo action GDR del Team Ninja, uscirà anche su PS4 e PlayStation 5 ...Wo Long Fallen Dynasty è il nuovo gioco Team Ninja, con un pedigree di tutto rispetto. Il gioco arriverà al Day 1 su console Xbox ...