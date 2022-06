William e Kate cambiano casa | paura per la Regina Elisabetta | ecco cosa c' è dietro

(Di martedì 14 giugno 2022) I Duchi di Cambridge hanno deciso di rivoluzionare la loro vita: basta sfarzo e palazzi lussuosi, ora si vorrebbero trasferire in una modestacon solo quattro camere da letto e niente personale convivente. I coniugi desiderano solo prenderevicino allae vicino alle scuole locali per i figli George, Charlotte e Louis. Il PrincipeMiddleton hanno da poco deciso di trasferirsi lontano da Londra, nell'Adelaide Cottage a Windsor a dieci minuti a piedi da Queen Elizabeth. Il desiderio della famiglia reale sarebbe quindi quello di puntare tutto sulla normalità e sulla comodità di un cottage a misura di famiglia. La nuova residenza si trova a pochi passi dalla Cappella di San Giorgio e dal Castello di Windsor nel Berkshire. Il loro ...

